Primeira castração de animais do ano promove cerca de 80 cirurgias

O evento divulgou as políticas públicas implementadas para os cidadãos com deficiência – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, participaram, nesta segunda-feira (06/05), no Museu do Amanhã, do evento “O Amanhã que Queremos”, que divulgou as políticas públicas implementadas pelo […]