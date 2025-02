Coordenação de Saúde Mental realiza capacitação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial – Agência de Notícias

A coordenação de Saúde Mental, ligada à Secretaria da Saúde (SES), da Prefeitura de Sorocaba, realizou, na manhã desta quarta-feira (12), mais uma capacitação para os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, dessa vez, voltada aos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs). O evento aconteceu no Salão de Vidro, localizado no andar térreo do Paço Municipal.

O público participante foi dividido em dois grupos , sendo “A e “B”, com 60 participantes cada. O grupo A realizou a capacitação nesta quarta-feira (12), já o grupo “B” realizará na segunda-feira (17).

Com início em setembro do ano 2024, as capacitações vêm ocorrendo de maneira sistemática de modo a aprimorar o atendimento e cuidado em saúde mental aos usuários, bem como proporcionar atualização de conhecimentos e práticas.

“A oferta da educação permanente contribui para a excelência dos cuidados prestados nos equipamentos de saúde, que devem ser espaços de potência e humanização. Sendo assim, mantemo-nos em persistente congruência com as diretrizes ministeriais que regem as políticas públicas de saúde mental, garantindo qualidade e efetividade nos serviços”, conclui a coordenadora de Saúde Mental, Eline Araújo.