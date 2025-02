Volta às aulas em Ubatuba é marcada por inaugurações – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na segunda-feira, 10, os 12.345 alunos voltaram às unidades da Rede Municipal de Ensino para o início do ano letivo. Algumas dessas unidades, que receberam obras de revitalização e/ou ampliação, tiveram as melhorias oficialmente entregues à comunidade.

Na parte da manhã, autoridades, representantes da administração municipal, funcionários escolares e pais e responsáveis de alunos prestigiaram a inauguração da ampliação de salas de aula e revitalização de espaços na CEI Corsino Aliste Mezquita, na Estufa II.

A prefeita Flávia comentou sobre algumas melhorias realizadas na Educação e destacou que ampliação das seis salas de aula foi fruto de muito trabalho e de uma gestão financeira eficiente. “Desde que nós entramos, nós trabalhamos incansavelmente para melhorar o atendimento das nossas crianças”, afirmou a prefeita.

“Não é só o prédio – é cada uma das pessoas que trabalham aqui: as merendeiras, os monitores, a diretora, os professores, os agentes educacionais. A gente vem pensando em melhorias para todo, para que trabalhem com mais qualidade para atender melhor cada um de vocês. E hoje, olhem esse espaço: bonito e coberto para as crianças brincarem” comemorou.

Na parte da tarde, foi a vez de prestigiar a inauguração da reforma da quadra, rede elétrica e pintura de toda a unidade EM Professora Maria Josefina Giglio da Silva, também na Estufa II.

“A quadra foi todinha reformada, com telhado novo, toda nova, para atender os nossos alunos, cujas aulas iniciam hoje, garantindo qualidade e conforto nas aulas de educação física e nas atividades externas”, concluiu Flavia.

O secretário da pasta, José Carlos Firme, também celebrou a entrega das melhorias, reforçou a importância das reformas tanto para o conforto como para ao aprendizado, e lembrou as melhorias realizadas em outras unidades, que continuam a ser entregues nesta semana, que são as obras de revitalização completa da EMEI Professora Maria Alice Leite da Silva, no Perequê-Açu, que foi entregue na manhã desta terça-feira, 11 e a reforma de execução do piso, alambrado, arquibancada e cobertura da quadra, além da pavimentação da entrada da EM Prefeito Silvino Teixeira Leite, na Marafunda, às 16 h de sexta-feira, 14.