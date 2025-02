Torneio amador 45+ é atração da 5ª Semana do Basquete

Nei José Sant’Anna





O torneio amador 45+ será uma das atrações da 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. O torneio reunirá 4 equipes com atletas que praticam a modalidade de forma recreativa em várias regiões da cidade.

O quadrangular reunirá as equipes Hakuna, Tênis Clube, Ribeirão Vermelho e XXT. Os times se enfrentarão em turno único, em três datas, sendo que os dois primeiros colocados farão a final e os dois últimos disputarão o terceiro lugar.

A abertura será no dia 25 de fevereiro, terça-feira, às 19h, com o jogo entre Ribeirão Vermelho x XXT, no ginásio municipal Cidade Jardim. Na sequência jogam Tênis Clube x Hakuna.

A segunda rodada será na quarta (26) no ginásio do Centro Esportivo do Jardim do Morumbi e a terceira na quinta (27), novamente no ginásio Cidade Jardim, sempre a partir das 19h.

A disputa do terceiro lugar e a final serão no dia 9 de março, domingo, a partir das 9h, no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial.

A 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos será realizada de 22 a 27 de fevereiro, em comemoração ao Dia Municipal do Basquetebol, 24 de fevereiro, instituído pela Lei Municipal 311/2019.

Promovida pela Prefeitura em parceria com a Organização Social São José Desportivo, o evento conta com uma programação com jogos, clínicas, homenagem e palestras, abertas aos apreciadores do esporte.

Tabela de jogos



25/02 – Terça-feira (ginásio Cidade Jardim)

19h – Ribeirão Vermelho x XXT

10h15 – Tênis Clube x Hakuna

26/02 – Quarta-feira (ginásio Morumbi)

19h – XXT x Tênis Clube

10h15 – Hakuna x Ribeirão Vermelho

27/02 – Quinta-feira (ginásio Cidade Jardim)

19h – Hakuna x XXT

20h15 – Tênis Clube x Ribeirão Vermelho

09/03 – Domingo (ginásio do Teatrão)

9h30 – Disputa do terceiro lugar

10h45 – Final



