Semob-JP alerta condutores para interdição temporária na Tancredo Neves a partir desta terça-feira

A Reitoria do Instituto Federal de São Paulo vem manifestar solidariedade aos membros do Diretório Central dos Estudantes do IFSP envolvidos nos acontecimentos na Alesp em 6 de dezembro. Expressamos apoio ao movimento estudantil pelo direito de manifestação pacífica. Rogamos para que o diálogo democrático seja respeitado, repudiando toda forma de violência.