Secretaria de Assistência Social realiza atualização do CadÚnico – Prefeitura Municipal de Ubatuba

As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social realizarão, na próxima segunda-feira, 17, um mutirão de atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e de orientação sobre os benefícios oferecidos por meio do cadastro. O mutirão acontecerá no bairro do Sesmaria, na Rua Del Rey, 186 – no Projeto Namaskar, das 9h às 12h.

Durante o mutirão, serão fornecidas orientações sobre documentação necessária e sobre programas sociais, incluindo novos cadastros para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência de qualquer idade.

Os documentos necessários para o atendimento e orientações são: RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência atualizado. Para menores de idade, é necessário apresentar RG ou certidão de nascimento e declaração escolar.

“A realização dos mutirões é essencial para levar os serviços públicos a todas as regiões do município, oferecendo atendimentos com dignidade à população”, destacou a secretária Municipal de Assistência Social, Silvia Issa.