São José Basketball renova com Ju Souza para temporada 2025

A equipe do Pontz São José Basketball anunciou nesta segunda-feira (10) a renovação de contrato de seu principal destaque no ano anterior, a ala/pivô Ju Souza, para a temporada 2025.

A atleta foi convocada para participar do Jogo das Estrelas da LBF de 2024 e terminou a edição com médias de 10,8 pontos, 9,8 rebotes e 14,9 de eficiência, sendo a quinta maior reboteira e 16ª mais eficiente da competição.

“Estou muito feliz em renovar meu contrato com o São José, o clube se tornou uma segunda família para mim. Eu sinto uma conexão muito forte com a torcida e com as minhas companheiras. Além disso, acredito que ainda há muito para conquistarmos juntas, estou ansiosa para enfrentarmos os desafios dessa temporada e superarmos novas metas”, afirmou Ju Souza.

A jogadora aponta ainda para os objetivos que possui na temporada, destacando que acredita no potencial do elenco para a disputa da LBF e do Campeonato Paulista.

“Tenho expectativas bem altas para a temporada. Estou trabalhando muito individualmente para melhorar meu desempenho e contribuir ainda mais para o time. Já no coletivo, acredito que temos um grupo muito forte se formando, de atletas talentosas, estou confiante que podemos disputar algum título e termos uma temporada incrível”, afirmou.

Elenco

Ju Souza é a quarta atleta anunciada pelo Pontz São José Basketball para a temporada 2025. Antes dela, o clube anunciou a renovação da ala Gih Sousa e da pivô Lau Isaias, e a contratação da armadora da Seleção Colombiana, Manu Rios.

O time estreia na LBF será no dia 8 de março, às 11h, contra o Corinthians, em São Paulo.

Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ



