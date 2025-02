Sala de Vacinas do ESF Centro ficará aberta durante o período noturno entre os dias 11 e 13 de fevereiro – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Com aproveitamento de 60% na edição 2023/2024 do NBB, o Coop São José Basketball disputa duas partidas na capital paulista nesta semana no encerramento da temporada 2023 do basquete brasileiro. Nesta quarta (27), os joseenses enfrentam o São Paulo às 20h e na sexta (29), o […]