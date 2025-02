Saae/Sorocaba realiza desassoreamento de bacia do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) da Água Vermelha – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba, a fim de manter o sistema preservado e em condições de funcionamento pleno, realiza o desassoreamento da Bacia 1 do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) do córrego Água Vermelha. As intervenções, que tiveram início no fim de janeiro deste ano, são necessárias para que o sistema permaneça em plenas condições para comportar os períodos de chuvas e o consequente aumento do nível do manancial.

A previsão da autarquia é que os trabalhos no local sejam concluídos até o fim do primeiro semestre deste ano, com a remoção de cerca de 5 mil metros cúbicos (400 caminhões) de resíduos. A ação consiste na escavação dos bancos de areia, com o emprego de escavadeira hidráulica e de caminhões para o transporte do material, que vem sendo retirado e depositado em aterro apropriado. Também é feita a remoção de mato e de todo tipo de resíduo carregado em dias de chuva.

O RDC Água Vermelha é responsável pelo combate aos alagamentos, que antes ocorriam nos períodos de chuvas, sobretudo nos cruzamentos da Avenida Washington Luiz com a Rua Capitão Bento Mascarenhas Jequitinhonha, assim como com a Av. Comendador Pereira Inácio, e a Av. Barão de Tatuí com Rua Abrão de Mahuad.

O sistema é dividido em duas bacias, sendo a primeira, local da intervenção atual, com 12.750 m² de área, com capacidade para conter 31.875 m³ de água, nos arredores das avenidas Washington Luiz, Bento Mascarenhas Jequitinhonha e Abraham Lincoln, e da Rua Padre José Carlos Simões.

No fim de 2020 e durante todo o ano de 2021, o Saae/Sorocaba também efetuou o desassoreamento desse “piscinão” e removeu cerca de 30 mil metros cúbicos (2.500 caminhões) de material na época.

Esse dispositivo de contenção e drenagem de águas pluviais é complementado pela segunda bacia de contenção que integra o Parque Municipal “Romeu Pires Osório”, localizado no cruzamento da Avenida Marechal Dutra com a Rua Manaus. Esse reservatório tem 29.900 m² de área e capacidade de armazenamento de 74.750 m³ de água. No primeiro semestre do ano passado, a autarquia realizou o desassoreamento nessa área, com a utilização de duas escavadeiras hidráulicas, sendo uma delas do tipo anfíbia (flutuante), e retirou mais de 10 mil metros cúbicos (714 caminhões) de resíduos.