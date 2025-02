RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6654 DE HOJE SEGUNDA (10/02)

Por MRNews



Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.

Hoje, a expectativa gira em torno do sorteio da Quina, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores pela simplicidade e pelas recompensas atrativas.

No jogo da Quina, os participantes escolhem cinco números entre os 80 disponíveis no bilhete, buscando acertar o máximo possível para garantir prêmios significativos. Com sorteios diários, a Quina oferece múltiplas oportunidades aos jogadores de testarem sua sorte e conquistarem premiações em diferentes faixas. O desafio é emocionante, e a simplicidade das regras torna a Quina uma opção popular entre aqueles que buscam uma experiência lotérica dinâmica e envolvente. Resultados da Quina .

QUINA SORTEIO 6654

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.

A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

Loteria SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM Mega Sena 20h 20h Dupla Sena 20h 20h Quina 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h Lotomania 20h 20h Lotofácil 20h 20h 20h Loteca/Lotogol 12h Loteria Federal 19h 19h Timemania 20h 20h 20h Dia de Sorte 20h 20h 20h

É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.

Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!