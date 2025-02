rematrícula para oficina de Dança do Ballet inicia hoje,10 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), informa que o período de rematrícula para a Oficina de Dança Ballet da Fundart começou hoje, dia 10 de fevereiro. Os alunos que desejam continuar no projeto poderão realizar a rematrícula até o dia 14 de fevereiro, das 9h às 14h, na sede da Fundart, localizada na Praça Nóbrega, 54, no Centro.

A matrícula para novos alunos estará aberta entre os dias 17 de fevereiro e 17 de março, também das 9h às 13h, na sede da Fundação. Para realizar a matrícula, os interessados deverão apresentar cópias do RG e CPF do aluno e do responsável (caso o aluno seja menor de idade), além de um comprovante de residência recente (dos últimos três meses). A taxa de matrícula e rematrícula é de R$ 15,00, e a mensalidade também será de R$ 15,00, referente ao mês de março. Após a inscrição, será necessário apresentar um atestado médico.

A Oficina de Dança Ballet oferece cerca de 325 vagas para crianças, jovens e adultos, com idades entre 7 e 70 anos.

Com quase 30 anos de história, a oficina, fundada por Alessandra Penha, tem se destacado no cenário cultural, conquistando prêmios em festivais nacionais e internacionais, e é reconhecida pelo seu foco no aprendizado técnico e no desenvolvimento dos alunos por meio da dança.