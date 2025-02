Rede Municipal de Ensino recebe ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) recebeu, nesta segunda-feira (10), o ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’, durante cerimônia em Brasília (DF). O selo foi entregue pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana.

O Selo Alfabetização foi entregue para 2.592 municípios, certificados com Selo Ouro, para 26 estados da Federação, contemplados nas categorias ouro, prata e bronze.

A Prefeitura de João Pessoa foi representada na solenidade pela articuladora municipal de João Pessoa do ‘Compromisso Nacional Criança Alfabetizada’, professora doutora Jocineide Silva. Ela falou da emoção em representar a Educação de João Pessoa na solenidade.

“ Estou muito honrada em representar João Pessoa, cidade que me acolheu há 14 anos. Este Selo é símbolo do compromisso de todas as pessoas que fazem a educação municipal, e que trabalham para garantir o direito de todos estudantes. Parabéns a todos profissionais de cada escola, e aos técnicos da Secretaria de Educação pelo empenho diário em 2024″, disse Jocineide Silva.

O selo foi lançado em setembro do ano passado e integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC).

“Minha palavra é de gratidão. Eu só tenho que agradecer a todos e a todas que fazem a Secretaria de Educação, que todos os dias estão se reunindo, estudando formações para nossos profissionais. Gratidão também a todas e a todos os profissionais que estão no dia a dia da escola dando o seu melhor onde nosso objetivo final é um ensino de qualidade para nossas crianças, para nossos alunos”, disse com alegria a secretária da Educação, América Castro.

Para concorrer aos selos bronze, prata ou ouro, os municípios aderentes deveriam comprovar as ações realizadas com foco na alfabetização durante o ano de 2024 por meio do envio de documentos produzidos pela Secretaria de Educação.

Os itens analisados foram em torno da formação de professores, da avaliação em rede dos estudantes, da distribuição de materiais didáticos de apoio à alfabetização, das ações em torno da garantia da equidade educacional no âmbito da raça/etnia, e das ações em regime de colaboração com o programa ‘Alfabetiza Mais Paraíba’.

O secretário estadual de Cooperação entre Municípios, Erivonaldo Alves, falou sobre a importância desse Selo Ouro para João Pessoa. “É com grande alegria que participamos da entrega do Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização. Este reconhecimento destaca o compromisso de 64 municípios, e João Pessoa se destaca como um exemplo de educação de qualidade. Este selo é um marco importante, não apenas para nossa cidade, mas para todo o estado e o país, evidenciando nosso avanço na formação de cidadãos letrados e críticos”, afirmou Erivonaldo Alves.