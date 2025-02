Qual filme vai passar Quinta (13/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 14/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo nesta quinta-feira (13/02/2025): Sessão da Tarde e Corujão I

A TV Globo preparou uma programação especial para esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, com filmes repletos de ação, aventura e romance. A Sessão da Tarde traz um longa cheio de adrenalina, enquanto o Corujão I exibe uma comédia romântica envolvente. Confira os detalhes abaixo!

Sessão da Tarde – “R.I.P.D. – Agentes do Além”

Título Original: R.I.P.D.

R.I.P.D. País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2013

2013 Direção: Robert Schwentke

Robert Schwentke Elenco: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak

Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak Gênero: Ação

Sinopse

Nick (Ryan Reynolds) é um policial que, após ser morto em serviço, descobre que ainda tem uma missão a cumprir. Ele é recrutado para integrar o R.I.P.D. (Rest In Peace Department), um departamento especial formado por agentes do além que caçam almas que escaparam do destino final. Para cumprir sua tarefa e encontrar seu assassino, ele contará com a ajuda do experiente Roy (Jeff Bridges), um xerife do Velho Oeste com métodos nada convencionais.

Por que assistir?

Com muita ação, humor e efeitos especiais impressionantes, R.I.P.D. – Agentes do Além mistura elementos de fantasia e ficção policial, garantindo entretenimento do início ao fim.

Corujão I – “A Conselheira Amorosa”

Título Original: How to Fall in Love

How to Fall in Love País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2012

2012 Direção: Mark Griffiths

Mark Griffiths Elenco: Brooke D’Orsay, Eric Mabius, Gina Holden, Kathy Najimy

Brooke D’Orsay, Eric Mabius, Gina Holden, Kathy Najimy Gênero: Comédia Romântica

Sinopse

Harold (Eric Mabius) sempre teve dificuldades para lidar com relacionamentos. Inseguro e desajeitado, ele decide contratar uma treinadora para ajudá-lo a conquistar alguém especial. O detalhe curioso? Sua mentora é Annie Hayes (Brooke D’Orsay), a garota popular de seu antigo colégio. Com o tempo, os dois começam a desenvolver sentimentos inesperados um pelo outro, tornando a jornada de Harold ainda mais interessante.

Por que assistir?

A Conselheira Amorosa é um filme leve e divertido, ideal para quem gosta de histórias românticas com toques de comédia e superação pessoal.

Conclusão

A programação da Globo nesta quinta-feira (13/02/2025) promete agradar diferentes gostos: ação e ficção policial na Sessão da Tarde e romance com humor no Corujão I. Não perca essas grandes histórias na telinha!