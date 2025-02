Procon de MS promove orientação a consumidores em shopping de Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Procon Mato Grosso do Sul, instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), participa entre esta segunda-feira (10) e quarta (12) de uma ação de atendimento e orientação aos consumidores no shopping Pátio Central, em Campo Grande.

A equipe estará disponível das 8h às 16h, na entrada da Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro. No local, será possível esclarecer dúvidas, receber orientações sobre direitos e consumo consciente, além de registrar denúncias e reclamações.

De acordo com o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, esta edição do Procon na Rua representa o compromisso da instituição de estar cada vez mais perto dos cidadãos por meio de parcerias estratégicas com parceiros e os Procons municipais.

“Nesse ano vamos expandir nossas ações a fim de difundir a Política Estadual de Proteção, Orientação, Defesa e Educação do Consumidor em Mato Grosso do Sul, publicada no ano passado. Isso nos possibilitará cumprir as normas que já asseguram o respeito à dignidade, saúde e segurança nas relações de consumo”, destaca Motti.

Serviço

Procon na Rua

Quando? 10 a 12 de fevereiro de 2025 – Das 8h às 16h

Onde? Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, nº 1380, Centro, Campo Grande

Kleber Clajus, Comunicação Procon-MS

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo