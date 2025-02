Prefeitura de Ubatuba apresenta novo sistema de georreferenciamento – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com o objetivo de atualizar o mapeamento da cidade, que não passava por revisão desde 2014, a Prefeitura de Ubatuba contratou uma empresa (Geopixel) para realizar um levantamento detalhado dos terrenos e imóveis do município. A iniciativa atende a uma determinação do Tribunal de Contas.

A apresentação do novo sistema ocorreu no Teatro Municipal e contou com a presença da prefeita Flávia Pascoal e de secretários municipais.

A atualização cadastral dos imóveis e terrenos da cidade impacta diversos setores, indo além da área de urbanismo.

O auditor fiscal da prefeitura, Ivo Edson da Silva, explicou a necessidade do levantamento: “A última análise realizada em 2014 não contemplou todo o território municipal. É fundamental que o município conheça seus dados cadastrais e desafios. Precisamos identificar construções irregulares, alterações sem aprovação, a existência ou não de inscrições imobiliárias, além de verificar se os imóveis estão em áreas de risco ou de preservação ambiental. Esse apontamento foi feito pelo Tribunal de Contas”, destacou Silva.

A defasagem de informações acumulada ao longo dos últimos 11 anos exigiu uma abordagem mais abrangente na atualização cadastral. Silva detalhou o processo: “Na última análise, o levantamento foi realizado em etapas. A empresa fez um levantamento parcial, apresentando os dados gradativamente, inclusive com imagens aéreas. Agora, é necessário identificar essas áreas fotografadas e atualizar as informações”.

O novo sistema não beneficia apenas a Secretaria da Fazenda, responsável pela aquisição da tecnologia, mas também outras pastas, como urbanismo, meio ambiente, defesa civil e assistência social.

A secretária de Fazenda, Alethea Ageu, ressaltou a importância da ferramenta e seus impactos positivos para a população: “A contratação da empresa visa mapear com precisão o município, identificando moradias, construções, lotes, loteamentos, praças e ruas. O objetivo é evitar o crescimento desordenado e promover um desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O novo mapeamento de Ubatuba permitirá o monitoramento das alterações municipais, a avaliação de eventos ambientais e o acesso a informações essenciais sobre o plano diretor, zoneamento urbano e demais dados geográficos necessários para a gestão da cidade.