Prefeitura acompanha serviços da Sabesp em Ubatuba e cobra reparos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba tem acompanhado de perto os serviços de instalação de rede de água e esgoto em Ubatuba. Ao tomar conhecimento de relatos de problemas na restituição da pavimentação pública após a realização das obras, a secretaria de Habitação, juntamente com o gabinete, solicitou uma reunião com representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para garantir que os problemas sejam solucionados.

De acordo com a concessionária, foi contratada uma empresa terceirizada para realizar os serviços de ligação de água e esgoto em diversos bairros de Ubatuba, com prioridade para as regiões do Vale do Sol, Sesmaria, Parque Guarani e Jardim Carolina, entretanto, após as obras de instalação das redes, a recomposição do pavimento não tem sido feita de forma adequada, gerando transtornos para pedestres e motoristas.

Diante da cobrança da prefeitura, a Sabesp estabeleceu um prazo para que a empresa responsável faça os reparos necessários. No bairro Vale do Sol, a correção das falhas deve ser concluída até o dia 17 de fevereiro. Para as demais regiões afetadas, o prazo estipulado é até março.

“A reunião recente entre representantes da administração municipal e a companhia de saneamento foi um desdobramento desse monitoramento contínuo que a prefeitura faz sobre os serviços executados pela Sabesp no município. Vamos continuar fiscalizando para que o serviço de pavimentação seja refeito, com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos”, afirmou o secretário de Habitação, Claudinei Salgado.