Mulheres e Meninas na Ciência: alunas do IFSP a postos para mais um Technovation Girls – IFSP

Estudantes dos campi Araraquara, Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, São Miguel Paulista e São Paulo formaram equipes para participar da competição

Amanda Ferreira, estudante do Campus Bragança PaulistaCriar soluções tecnológicas para transformação de suas comunidades — este é o desafio que meninas de todo o mundo têm no Technovation Girls. Com o apoio de uma rede de voluntários, elas aprendem a programar, desenvolver ideias e impactar o mundo. Alunas de diversos campi do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) têm participado e conquistado sucesso ao longo dos últimos anos.

Na edição de 2025, estudantes dos campi Araraquara, Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, São Miguel Paulista e São Paulo formaram equipes para participar da competição. Elas criarão um aplicativo móvel ou web para resolver um problema que ocorre em suas comunidades, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Technovation Girls

Em grupos de até cinco integrantes, meninas entre 8 e 18 anos, divididas em três categorias, passam por uma jornada formativa para as diversas etapas do desenvolvimento de um aplicativo: desde o planejamento, passando por aulas de design thinking, prototipagem e pesquisa com usuários, cálculos financeiros e toda parte de programação e tecnologia, até o lançamento do produto.

Os projetos serão avaliados por especialistas, e podem ser premiados nas etapas regionais até chegar à final mundial, nos Estados Unidos, com premiações em dólares para cada integrante. A propriedade intelectual dos documentos, aplicativos, protótipos e materiais desenvolvidos durante o Technovation são de propriedade intelectual das alunas desenvolvedoras, e também podem ser apresentados em outras competições.

Meninas e mulheres na ciência

Programas como o Technovation Girls têm como objetivo diminuir a subrepresentação de mulheres na área de tecnologia, promovendo um ambiente seguro e com senso de pertencimento. Para além de atuar no mercado de trabalho de tecnologia, as participantes desenvolvem diversas habilidades e competências para atuar em cargos de liderança e nos demais espaços confiantes de sua identidade.

A estudante Amanda de Jesus Franz Ferreira, do Campus Bragança Paulista, conta que pretende desenvolver um projeto que resolva um problema não óbvio, mas que tenha impacto em todas as pessoas. Ela encontra inspiração em sua mãe, que é terapeuta, e pensa em abordar algo em torno da inteligência emocional. “Lidar com sentimentos é algo que tem impacto em toda a sociedade, pois desde a criação de filhos até o trabalho em equipe requer essa habilidade, que a maior parte das pessoas não entendem e acham que é desnecessária”, conta Amanda.

Professoras dos campi Bragança Paulista, Guarulhos e Araraquara que apoiam equipes do IFSP no TechnovationMentoria e apoio da comunidade

Cada equipe tem um ou mais mentores, que atuam de forma voluntária, para orientação do projeto e tudo que envolve o desafio, até a etapa final, seja no apoio do gerenciamento do tempo das entregas e também conectando as estudantes à profissionais da área. Saiba mais em technovationbrasil.org.

A aluna do curso técnico integrado em Informática do Campus Araraquara, Sophia Gonçalves Garcia, conta que seus horizontes têm se expandido desde a entrada no curso, aprendendo sobre programação e indo além do que esperava aprender na área. Também estreando no Technovation, decidiu participar ao ver fotos e conversar com participantes de edições anteriores. “A expectativa está alta, temos trabalhado bastante e queremos mesmo ser campeãs!”, enfatiza a estudante.

Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência

Celebrado em 11 de fevereiro, o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência foi implementado pela UNESCO e pela ONU-Mulheres, em colaboração com instituições e parceiros da sociedade civil, com o objetivo fomentar o papel de mulheres e meninas na ciência. Este dia é uma oportunidade para promover, de forma plena e igualitária, o acesso à ciência e a participação de mulheres e meninas nessa área. A igualdade de gênero é uma prioridade global da UNESCO, e o apoio a jovens meninas, sua formação e suas habilidades plenas para fazer com que suas ideias sejam ouvidas impulsionam o desenvolvimento e a paz. Saiba mais em unesco.org/pt/days/women-girls-science.