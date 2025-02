Inscrições para cursos gratuitos de agentes de inovação e designer para o artesanato estão abertas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de uma parceria firmada com o Sebrae-PB e o Programa de Artesanato Paraibano – do Governo do Estado -, vai oferecer cursos gratuitos de agentes de inovação e designer para o artesanato. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 21 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever pela internet, basta acessar esse link e efetuar o cadastro. As vagas são limitadas.

Na Capital, os cursos serão ministrados no Laboratório de Inovação e Designer para o Artesanato Competitivo, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest).

Eduardo Barroso, designer, palestrante e consultor, é o organizador dos cursos e também ministrará as aulas. “O processo de seleção vai ser através de entrevistas com os candidatos para avaliar sua disponibilidade de atuar nas comunidades do interior e sua capacidade para um trabalho criativo e inovador, ou para as prefeituras que assim desejarem terão, à sua disposição, essas pessoas qualificadas para trabalhar com artesanato de modo consciente e responsável”, informou.

Ele ressalta, ainda, que o objetivo dos cursos é preparar e qualificar indivíduos com formação na área de design ou arquitetura para atuarem como agentes de inovação e designer para o artesanato. “Como são poucos, nesse sentido, disponíveis, a ideia do curso é qualificar pelo menos uns 20 profissionais nessa área para prestar esse atendimento futuro, tanto para o Programa de Artesanato da Paraíba, quanto para as ações do Sebrae”, explicou.

Os cursos serão totalmente gratuitos. “Não haverá custos para os interessados, para os selecionados, e na verdade esse custo de geração de conteúdo absorvido pelo Sebrae é como se fosse uma bolsa de estudo para essas pessoas. Portanto, se espera que os participantes possam, no futuro, retribuir isso atuando para o Sebrae junto aos laboratórios de inovação”, completou Eduardo Barroso.

As aulas serão ministradas sempre na primeira ou na segunda semana de cada mês, em módulos de 20 horas, das 8h às 12h30, de março a dezembro. “Os conteúdos são frutos das últimas cinco décadas de vivência nossa atuando no artesanato e no design. É um conhecimento explícito que nós vamos deixar registrado, se transformando em conhecimento tácito para os laboratórios poderem atuar daqui para frente com metodologias e ferramentas consagradas e estabelecidas”, concluiu Eduardo.