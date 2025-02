Inscrições para cursos EaD no Cephas terminam no dia 17

Henrique Macedo





Você quer aprender Inglês ou Espanhol Básico, Rotinas de RH ou linguagem de programação Python? Até o dia 17 de fevereiro, a Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), está com inscrições abertas para 3.000 vagas em cursos de qualificação profissional.

Os cursos são na modalidade EAD para moradores de São José dos Campos.

As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do programa Qualifica São José, que fica no site da Prefeitura, ou pela Central 156 (telefone, site e aplicativo).

As aulas começam no dia 24 de fevereiro.

Cursos

Inglês Básico 1.000 vagas

Espanhol Básico 1.000 vagas

Rotinas de RH e Legislação Trabalhista 500 vagas

Python Básico 500 vagas



