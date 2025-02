Guardas municipais participam de treinamento sobre resgate de animais marinhos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais participaram na manhã desta segunda-feira (10/2) de uma instrução sobre resgate de animais marinhos para integrantes dos grupamentos de Defesa Ambiental (GDA), Especial de Praia (GEP) e da Guarda Marítima Municipal (GMM). Diariamente, esses agentes estão na orla da cidade, em parques e áreas de preservação ambiental e, em muitos casos, são eles que fazem resgates desse tipo de animal ou resguardam o local onde foram encontrados até a chegada dos órgãos competentes. A iniciativa ocorreu no auditório da Academia Ensino, na sede da Guarda Municipal, em São Cristóvão.

A instrução foi ministrada por representantes da ONG Econservation, que trabalha com estudos e projetos ambientais. Os biólogos Keity Nishikawa, Caio da Cruz e Bárbara Keity esclareceram a importância de salvar animais marinhos que são encontrados encalhados ou debilitados na orla da cidade.

Descreveram também os procedimentos que devem ser tomados logo após o resgate, como por exemplo, protegê-los do sol, não tentar arrancar objetos como anzóis ou até mesmo linhas de pipa. Os agentes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas baseadas em experiências pessoais, como no caso do lobo marinho que apareceu no mês de dezembro na areia da Praia de Ipanema. As equipes da Guarda Municipal atuaram de forma integrada com diversos órgãos para manter isolada a área onde o animal ficou até decidir partir para outras praias.