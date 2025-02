Fundart apresenta espetáculo “O Eco Resort” na próxima quinta-feira,13 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), convida a todos para o espetáculo “O Eco Resort – onde o luxo sobrevive até o fim”, encenado pelos alunos da oficina de Teatro do Projeto Arte Para Todos. A apresentação será realizada nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, com duração de 60 minutos. A classificação etária é de 10 anos.

A peça, dirigida pelo arte-educador Rodrigo Caldeira, é uma criação coletiva inspirada nas obras de Teatro do Absurdo de Samuel Beckett e Fernando Arrabal, além de abordar absurdos naturalizados na sociedade contemporânea.

Os ingressos para a apresentação podem ser retirados gratuitamente no site megabilheteria.com. A ação faz parte do Projeto Arte Para Todos, que oferece oficinas culturais gratuitas em diferentes pontos da cidade, atendendo pessoas de diversas faixas etárias. Em 2024, o projeto contou com a participação de cerca de 1.200 moradores, com a realização de 19 oficinas, incluindo teatro, música, dança, pintura, piano, violão, entre outras.