Escola de Gestão Pública inicia o curso “Libras na Prática” na segunda-feira (10) – Agência de Notícias

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com sol e poucas nuvens para este domingo (12). Além disso, são esperadas temperaturas acima da média para todo o Estado, com valores entre 32°C e 35°C. Aliado às altas temperaturas, ainda é esperada baixa umidade relativa do ar, entre […]