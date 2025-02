Defesa Civil de Ubatuba se capacita para período chuvoso – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Neste sábado (4), quando é comemorado o ‘Dia da Favela’, a Prefeitura de João Pessoa disponibilizará uma estrutura para prevenção, com vacinação no Bairro São José, na Associação dos Moradores. Haverá ação preventiva também nos dois pontos móveis criados estrategicamente para garantir a assistência, localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home […]