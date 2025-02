Confira a programação completa! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O Carnaval em Guaratinguetá promete muita animação com desfiles, blocos e eventos para toda a família. A cidade se prepara para receber foliões de todas as idades com uma programação especial que inclui ensaios técnicos, blocos de embalo e os aguardados desfiles das escolas de samba.

Confira a programação completa:

SAMBA & SERESTA

📍 Local: Praça Conselheiro Rodrigues Alves

🕖 Horário: 19h

15 e 22 de fevereiro

Ensaios Técnicos na Avenida Presidente Vargas

27 de fevereiro

Horário: 20h

Mocidade Alegre

Tamandaré

Acadêmicos do Campo do Galvão

28 de fevereiro

Horário: 20h

Bonecos Cobiçados

Beira Rio

Embaixada do Morro

Banda Mole

01 de março

Concentração: 17h – Rua Doutor Martiniano (em frente ao Mercado Municipal)

Blocos de Embalo – Domingo (02 de março)

Local: Avenida Presidente Vargas

16h | Bloco da Lata

19h | Pitbull x Poodle

20h | Coringão do Vale

21h | Café no Bule

22h | Me Viu, Mentiu

23h | PDA

Blocos de Embalo – Segunda-feira (03 de março)

Local: Avenida Presidente Vargas

16h | Amigos Lele da Cuíca

19h | Afoxé

20h | Amigos Imperador do Samba

21h | Nois Enverga + Não Quebra

22h | Fafá Folia

23h | Bala Ku Baco

Desfiles das Escolas de Samba

04 de março

Horário: 21h

Local: Avenida Presidente Vargas

Ordem dos desfiles:

1️⃣ Mocidade Alegre

2️⃣ Tamandaré

3️⃣ Acadêmicos do Campo do Galvão

4️⃣ Bonecos Cobiçados

5️⃣ Beira Rio

6️⃣ Embaixada do Morro

Carnacentro

Para quem quer curtir a folia no centro da cidade!

Local: Praça Conselheiro Rodrigues Alves

01, 02 e 03 de março

Das 10h às 13h

Prepare sua fantasia e venha aproveitar o Carnaval 2025 em Guaratinguetá!