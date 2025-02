ASSISTIR Brest x PSG AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Brest x Paris Saint-Germain jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 13h45 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Brest x Paris Saint-Germain: Prévia da Primeira Partida dos Playoffs da Champions League

Na próxima terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, os holofotes da Champions League se voltarão para o confronto entre Brest e Paris Saint-Germain, válido pela primeira partida dos playoffs eliminatórios. A partida, que será disputada no Stade Francis-Le Ble, promete agitar os torcedores com uma batalha entre dois times que, embora tenham alcançado 13 pontos na fase de grupos da Ligue 1, apresentam perfis bem distintos rumo à glória europeia.

Enquanto o PSG, comandado por Luis Enrique, vem recuperando seu ritmo depois de um início de temporada conturbado – com apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos – a equipe demonstrou força nas últimas rodadas, com vitórias expressivas contra Stuttgart (4-1) e Monaco (5-2), ampliando sua sequência invicta para 16 partidas. Apesar de ainda buscar seu primeiro título da Champions League, o clube parisiense aposta em sua superioridade técnica e histórica, que, somada a uma campanha sólida, os posiciona como favoritos neste confronto. Por outro lado, o Brest, sob a liderança de Eric Roy, surpreendeu ao conquistar três vitórias em quatro partidas durante a fase de grupos, garantindo sua vaga nos playoffs após segurar até mesmo uma equipe poderosa, como o Bayer Leverkusen, a um empate. Apesar de não ter conseguido manter a mesma forma nos momentos finais do grupo – com derrotas para Barcelona, Real Madrid e Shakhtar Donetsk – os Les Pirates vêm com o espírito renovado, após vitórias recentes na Coupe de France e na Ligue 1.

No quesito notícias das equipes, o PSG conta com um elenco praticamente saudável para a viagem a Brest, embora Warren Zaire-Emery e o jovem Ibrahim Mbaye estejam afastados devido a entorses no tornozelo, o que deve impedir suas participações neste duelo. Em contrapartida, o jovem georgiano Khvicha Kvaratskhelia, recém-chegado ao clube, deve fazer sua estreia na Champions League, atuando pela esquerda e apoiando o letal Ousmane Dembele – que vem de uma fase brilhante, com um hat-trick contra Stuttgart e uma dupla de gols contra Monaco. Já no lado dos visitantes, o Brest enfrenta problemas de lesão com Bradley Locko e Karamoko Dembele fora de combate, e o meio-campista Jonas Martin também não deve estar disponível, deixando o treinador Eric Roy sem grandes surpresas quanto à composição de seu time. Vale destacar o desempenho do implacável Ludovic Ajorque, cuja pressão ofensiva – com 447 ações na metade adversária – foi determinante na campanha do time e o coloca como peça-chave para desequilibrar a defesa do PSG.

Entre os prováveis escalações, o Brest deverá iniciar com Bizot no gol; a zaga pode ser formada por Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; o meio-campo deve contar com Camara, Lees-Melou e Magnetti; e o setor ofensivo deve ser liderado por Faivre, Ajorque e Balde. Para o PSG, a provável formação inclui Donnarumma entre os postes; a defesa composta por Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; o meio-campo por Ruiz, Vitinha e Lee; e o ataque com Barcola, Dembele e Kvaratskhelia.

Com um histórico impressionante contra o Brest – que não vence os parisienses há décadas, inclusive, o último confronto em casa resultando em um expressivo 5-2 – e a qualidade do seu elenco, os franceses são apontados como grandes favoritos para a vitória. A previsão é de um placar de 3 a 1, com o PSG dominando a partida e ampliando sua campanha invicta, enquanto o Brest tentará, com muita garra, causar alguma surpresa para se firmar no cenário europeu.

Fique atento às próximas atualizações e prepare-se para um duelo imperdível que pode definir as primeiras chaves da tão disputada Champions League!

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

