Amplifica revela como funciona a Editora do IFSP – IFSP

Transmissão acontece no dia 12 de fevereiro às 15h e tem como convidada Luciana Cavalcante

Na próxima quarta-feira, 12 de fevereiro, às 15h, será transmitida a segunda edição de 2025 do programa Amplifica. A live abordará o funcionamento da Editora do IFSP, desde o projeto até a publicação. A convidada para debater o tema é a coordenadora da editora, Luciana Cavalcante Maia Santos. Acompanhe pelo canal oficial do IFSP no YouTube.

Confira o cronograma do mês de fevereiro:

Sobre o Amplifica

Desenvolvido por meio de um projeto institucional com a professora Marina Kanthack Paccini Razze, o projeto surgiu da percepção da força da coletividade, para ampliar saberes e contribuir para o surgimento de uma sociedade mais esclarecida.

Para isso, o projeto reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que, de forma virtual, oferecem: palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversa, mesas temáticas e vídeos curtos com dicas sobre temas variados e desafiadores que dizem respeito ao nosso viver, em suas múltiplas dimensões.

As ações estão previstas para serem transmitidas semanalmente, às quartas-feiras, às 15h, no canal do IFSP no YouTube. O projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.

Acesse aqui a página do Amplifica no site do IFSP.

Perdeu ou quer rever uma palestra? Acesse as transmissões anteriores aqui.

Entre em contato com o projeto por meio do e-mail .