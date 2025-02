Vigilância em Saúde intensifica prevenção e combate às arboviroses – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba registrou 62 casos confirmados de dengue até o dia 10 de fevereiro, além de dois casos de chikungunya nos bairros Itaguá e Ipiranguinha. Outras três suspeitas de chikungunya estão em análise, sendo nos bairros Itaguá, Puruba e Lagoinha.

Diante do aumento das notificações, a equipe de Controle de Endemias intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor das doenças. Na última quinta e sexta-feira, agentes foram a campo para atender denúncias e realizar nebulizações conforme os protocolos estabelecidos.

Os bairros com maior densidade demográfica seguem como áreas prioritárias para a atuação das equipes de combate. Entre eles estão Centro, Estufa I, Estufa II, Perequê-Açu, Ipiranguinha e Perequê-Mirim. A prefeitura reforça a importância da colaboração da população na eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes com água parada em quintais e áreas abertas.

O coordenador da seção de controle de Endemias, Jorge Dantas, alerta para a necessidade de redobrar os cuidados, sobretudo neste período de chuvas, quando há maior proliferação do Aedes aegypti.

“O combate à dengue e à chikungunya depende do esforço coletivo. A população deve manter caixas d’água tampadas, eliminar objetos que possam acumular água e permitir o acesso dos agentes de saúde às residências durante as visitas de inspeção e controle”, finalizou Dantas.

Confira o boletim da semana na íntegra aqui.