Secretaria de Recursos Humanos alerta população para notícias falsas sobre novos cargos na Prefeitura de Sorocaba – Agência de Notícias

Campanha elaborada pela Rede e veiculada na imprensa e redes sociais atraiu doadores O Hemosul de Mato Grosso do Sul celebrou o Dia Nacional do Doador de Sangue com a coleta de 224 bolsas de sangue. O volume arrecadado supera a meta diária de 150 bolsas e reflete o comprometimento da população com a saúde […]