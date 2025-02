Secretaria de Agricultura intensifica melhorias nas áreas rurais de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Relacionadas O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult-MG) e da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), lançou, nesta sexta-feira (2/2), o Palácio do Samba – atração que integra as ações do Carnaval da Liberdade 2024, no Palácio da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte. “Tenho muito orgulho de […]