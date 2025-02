São Paulo x Inter de Limeira , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (10/02)

O jogo entre São Paulo x Inter de Limeira acontece HOJE (10/02) às 21h30 hs. O mandante da partida é SP que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

São Paulo x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Paulistão

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta segunda-feira (10) em jogo adiado da 1ª rodada do Campeonato Paulista 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Confira onde assistir ao duelo e as prováveis escalações das equipes.

Por que o jogo será em Brasília?

O São Paulo precisou transferir sua base para Brasília nesta semana por conta do show da cantora Shakira, que acontecerá no Morumbis na quinta-feira (13). Além deste confronto contra a Inter de Limeira, o Tricolor também enfrentará o Velo Clube na capital federal.

Como chegam as equipes

São Paulo

O Tricolor vem de derrota para o Bragantino por 2 a 1 no último sábado. Com isso, o técnico Luis Zubeldía deve escalar força máxima para o duelo contra a Inter de Limeira, já que poupou alguns titulares na rodada anterior.

O São Paulo ocupa a 2ª posição do Grupo D, com 11 pontos, e busca uma vitória para se manter na zona de classificação para as quartas de final.

Desfalques:

Luciano (suspenso)

(suspenso) Luiz Gustavo (lesionado)

Pendurados:

Provável escalação do São Paulo:

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Oscar e Ferreira; Calleri.

Inter de Limeira

O time do interior chega pressionado para este duelo. A Inter de Limeira é a lanterna geral do Paulistão, com apenas 5 pontos e nenhuma vitória até aqui. O técnico Felipe Conceição precisa de um bom resultado para aliviar a crise.

Se ao menos empatar, a Inter de Limeira sai da zona de rebaixamento, ultrapassando Água Santa e Velo Clube, que também têm 5 pontos, mas conquistaram uma vitória cada.

Desfalques:

Gui Mariano (lesionado)

(lesionado) Roberto Rosa, Leocovick, Flávio e Iba Ly (suspensos)

Pendurado:

Provável escalação da Inter de Limeira:

André Luiz; Felipe Albuquerque, Eduardo Porto, Alysson Dutra e Juan Tavares; Marlon, Bernardo, Lucas Buchecha (Carlão) e Rhuan; Albano e Ronie Carrillo.

Onde assistir São Paulo x Inter de Limeira ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

CazeTV (YouTube)

(YouTube) UOL Play

Nosso Futebol (TV fechada)

(TV fechada) Zapping TV

Além disso, o ge faz a cobertura em tempo real da partida.

Arbitragem

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Fabiano Monteiro dos Santos Assistente 1: Evandro de Melo Lima

Evandro de Melo Lima Assistente 2: Ricardo Pavanelli Lanutto

Ricardo Pavanelli Lanutto Quarto árbitro: Fagson Junior dos Santos Silva

Fagson Junior dos Santos Silva VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Ficha técnica do jogo

Jogo: São Paulo x Inter de Limeira

São Paulo x Inter de Limeira Competição: Campeonato Paulista 2025 – Jogo adiado da 1ª rodada

Campeonato Paulista 2025 – Jogo adiado da 1ª rodada Data: Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF) Transmissão: CazeTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

Fique ligado para mais notícias e atualizações sobre o Paulistão 2025!