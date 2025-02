RESULTADO DO SORTEIO LOTOMANIA 2733 DE HOJE SEGUNDA (10/02)

Posted on

Por MRNews Em Terra e Paixão, Tadeu (Claudio Gabriel) finalmente descobre a verdadeira identidade da enigmática “mascarada do pix” como sendo Anely (Tatá Werneck) e anseia por um encontro íntimo com ela. Na novela das nove da Globo, o personagem maquina um plano e, com sucesso, convence Anely a compartilhar a cama com ele. No […]