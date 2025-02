Renasce Vôlei Sorocaba enfrenta São Caetano pela Superliga B no Sesi Mangal nesta quarta-feira (12) – Agência de Notícias

Foto: Felipe Valentim Custódio/Renasce Volei Sorocaba

O Renasce Vôlei Sorocaba enfrenta, nesta quarta-feira (12), às 19h30, a Associação Atlética São Caetano, no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi) Sorocaba, no bairro Mangal, pela temporada 2024/2025 da Superliga B. Os 450 ingressos gratuitos, sendo duas unidades por pessoa, serão disponibilizados, a partir das 9h desta terça-feira (11), pelo site: https://sorocaba.sesisp.org.br/.

Realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga B Feminina está em sua 12º edição e reúne 14 times, valendo o acesso à Superliga Feminina 2025/26, a elite do voleibol feminino. São eles: Sorocaba (SP), Ascade (DF), Ceará (CE), Chapecó (SC), Curitiba (PR), Flamengo (RJ), Irati (PR), Londrina (PR), Louveira(SP), Natal Desportivo (RN), Pinhalense (SC), Recife (PE), São Caetano (SP), Sorocaba (SP) e Tijuca (RJ).

Nesta primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único. Os oito primeiros avançam para os playoffs. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais em melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

Iniciativa da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), em parceria com o Sesi, a equipe sorocabana está em segundo lugar, com oito vitórias em nove jogos. Já o São Caetano está em terceiro lugar.

O Sesi Sorocaba está localizado na Rua Duque de Caxias, 494, no Jardim Mangal. Mais informações, incluindo a tabela de classificação, podem ser conferidas no site da CBV: https://wp.cbv.com.br/superligab/. Já sobre o Renasce, basta acessar a rede social oficial do time: @renasce.volei.sorocaba.