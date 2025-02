Prefeitura realiza a 35ª edição do Mutirão de Empregos Sorocaba no dia 25 de fevereiro – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e de Desenvolvimento Econômico (Sede), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), realizará, no dia 25 de fevereiro, às 9h, no PTS, a 35ª edição do Mutirão de Empregos Sorocaba. No local, serão disponibilizadas diversas oportunidades de trabalho, vagas efetivas, temporárias, estágio, entre muitas outras.

As inscrições já podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/35°-Mutirão-de-Empregos-de-Sorocaba. Aos que preferirem, os agendamentos também podem ser realizados nas Casas do Cidadão Nogueira Padilha, Itavuvu, Ipiranga, Ipanema, Éden e Pátio Cianê Shopping.

Realizado no Parque Tecnológico de Sorocaba, na última terça-feira do mês, o Mutirão concentra vagas oferecidas pelo Sine Municipal de Sorocaba, por diversas agências de emprego e por empresas de Sorocaba e região, que recebem os currículos e, muitas vezes, realizam o processo de recrutamento e seleção de profissionais no próprio local. Os participantes, ainda, podem se inscrever em cursos gratuitos de capacitação profissional e participar de palestras motivacionais.

O Poder Público Municipal ressalta que é fundamental que os candidatos tenham em mãos: currículos impressos para serem distribuídos nos estandes das agências de emprego e do Sine (quantas cópias puderem levar); Carteira de Trabalho (digital ou física); RG e CPF.

O Parque Tecnológico de Sorocaba está localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no Jardim Santa Cecília. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.