Prefeitura inaugura obra de contenção de encosta na Rua do Café, no bairro Vasco da Gama – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Geo-Rio ergueu uma parede de proteção, com a técnica de solo grampeado. Foto: Fábio Motta

A Prefeitura do Rio entregou neste domingo (09/02) a obra de contenção de encosta na Rua do Café, no bairro Vasco da Gama, Zona Norte do Rio. A execução ficou por conta da Geo-Rio, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que ergueu uma parede de proteção, com a técnica de solo grampeado na área de barranco. Cerca de R$6,2 milhões foram investidos no local.

Anderson Marins, presidente da Fundação Geo-Rio, explicou o que foi feito no local e afirmou que não há mais risco para a população:

– O serviço aqui começou após um deslizamento grande em dezembro de 2023, atingindo casas e o acesso dos moradores. Houve mais deslizamentos após a chuva de janeiro e tivemos de fazer uma série de intervenções. A encosta hoje está com todos os riscos mitigados graças a esse serviço de drenagem que fizemos aqui.

O secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes, destacou a importância da obra:

– A Geo-Rio ergueu aqui essa parede de contenção, com uma técnica de solo grampeado na área de barranco. É uma obra importante que beneficiou quase mil moradores que viviam sob o risco iminente de queda, com risco de vida. E isso agora não vai mais acontecer.

Moradora da comunidade do Café há seis anos, Ligia Vieira dos Santos teve a casa atingida pelos deslizamentos. Ela lembrou o medo no momento das chuvas:

– O portão ficou bloqueado. Eu não conseguia sair de casa. Só com ajuda dos amigos, que retiraram o entulho. Minha casa corria o risco de desabar, mas agora, com essa obra de contenção, eu só tenho a agradecer.

Além das obras de contenção, a Prefeitura do Rio segue realizando ações de monitoramento e estudos geotécnicos em diversas áreas da cidade, com o objetivo de ampliar a proteção à população e minimizar impactos de eventos climáticos extremos. Por meio da Fundação Geo-Rio, mais de 260 obras de mitigação de riscos geotécnicos e contenção de encostas foram realizadas desde 2021, com investimentos de cerca de R$308 milhões.

Estão previstas novas entregas previstas para os próximos meses. Cinquenta projetos estão com as obras em andamento e outros dez se encontram em fase de licitação. Comunidades como a Rocinha, Vidigal, Morro do Engenho e Morro da Pedreira foram beneficiadas, assim como os bairros de Santa Teresa, Praça Seca e Guadalupe, e vias de grande movimentação como Avenida Niemeyer e a Estrada Grajaú-Jacarepaguá.