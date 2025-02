Prefeitura de Sorocaba alerta sobre tentativa de golpe envolvendo venda de ingresso de evento de Carnaval na cidade – Agência de Notícias

A Secretaria de Cultura (Secult) alerta a população a respeito de um golpe envolvendo um evento de Carnaval na cidade, que ocorreria no dia 28 de setembro, com a participação de artistas brasileiros famosos, como Ivete Sangalo e Anitta. O site, com a venda de ingressos a R$ 30, utiliza indevidamente o logo da Prefeitura de Sorocaba.

A Secretaria de Cultura já está tomando todas as medidas cabíveis em relação ao caso. Caso o munícipe receba o link com a venda do ingresso, a recomendação é não enviar nenhuma informação solicitada (nome, e-mail, telefone e CPF ou CNPJ), e jamais prosseguir com a compra.

Caso já tenha feito o pagamento, o munícipe deve então registrar um boletim de ocorrência no distrito policial mais próximo. O registro formal é importante para que as autoridades possam investigar o caso e, se possível, recuperar o dinheiro.

Para não cair em golpes desse tipo é importante buscar sempre os canais de venda oficiais. Nesse caso, que supostamente envolve a Prefeitura de Sorocaba, checar antes nos canais oficiais da Prefeitura: @prefeituradesorocaba e https://www.sorocaba.sp.gov.br/.