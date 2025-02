IFSP abre chamada pública para parceria com instituições de ensino – IFSP

Posted on

26/09/2023 A CODESG (Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá) segue com as obras de drenagem e pavimentação nas ruas Fortaleza e Aracajú no bairro Vista Alegre. As obras estão sendo realizadas com investimento de R$ 517.853,04 e neste momento as equipes trabalham na melhoria da drenagem para na sequência iniciarem a pavimentação asfáltica. Vale lembrar que […]