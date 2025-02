Hospital Municipal Santa Isabel recebe grupo com novos pacientes para cirurgia bariátrica

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) recebeu, nesta segunda-feira (10), um novo grupo de pacientes que vai começar a se preparar para a realização da cirurgia bariátrica, feita na unidade hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, que é especialista e referência no tratamento da obesidade grave.

O grupo foi recebido pela equipe multidisciplinar que integra o Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital Santa Isabel, formado por cirurgiões bariátricos, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos e psiquiatras.

Durante o encontro do grupo, formado por 13 novos pacientes, o cirurgião bariátrico Daniel Hortiz fez uma apresentação do serviço, falou sobre o procedimento e tirou algumas dúvidas dos pacientes. Outros profissionais que integram o serviço também falaram um pouco de cada especialidade ofertada durante o processo pré e pós-operatório.

A enfermeira Eva Luna, responsável pela triagem, acolhimento e que acompanha o grupo durante todo o processo de tratamento, disse que, a partir dessa reunião, os pacientes são encaminhados para as consultas individuais. Ela informou também que eles já saíram do encontro com consultas com endocrinologista agendadas.

“As demais consultas, com o cirurgião, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, serão agendadas posteriormente”, disse Eva Luna, completando que também serão agendadas consultas com psiquiatras para os pacientes que necessitarem.

Entre os novos pacientes está o professor Wadylucio Barros, de 45 anos. Ele revelou que está nervoso, mas que a reunião serviu para diminuir um pouco a ansiedade. “Tirei as dúvidas que eu tinha e estou bem, confiante de que as coisas vão acontecer da melhor forma. Já estou com a primeira consulta marcada para o dia 26 e estou disposto a fazer tudo direitinho para fazer a cirurgia”, disse.

Preparação do paciente – A cirurgia bariátrica só é feita após uma rigorosa avaliação e todo um processo de preparação do paciente. Para saber se a pessoa se encaixa no padrão indicado, o primeiro passo para o procedimento é a triagem dos pacientes, cujo parâmetro principal avaliado é o Índice de Massa Corpórea (IMC), bem como o levantamento do histórico de saúde dos pacientes.

Uma vez que o paciente preencha os critérios, ele é encaminhado para a reunião com a equipe multidisciplinar do serviço, onde terá um primeiro contato e assistirá uma série de palestras sobre o procedimento, o preparo e o que esperar do pós-operatório.