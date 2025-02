Governo de MS homologa licitações para obras na MS-347 e na MS-436 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), homologou as licitações para a execução de obras estruturantes que visam melhorar a infraestrutura rodoviária do Estado. No total, serão investidos R$ 282,9 milhões na execução de 92,78 km de rodovias, garantindo mais segurança e desenvolvimento regional.

A licitação referente à implantação e pavimentação da rodovia MS-347 foi uma das homologadas, sendo que a obra contempla a execução do trecho que interliga o limite municipal entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio até a entrada da BR-419, abrangendo o subtrecho entre o km 75,46 e o km 106,64, totalizando 31,18 km de intervenção e um investimento total de R$ 151.041.661,93.

Outra importante obra homologada trata da restauração do pavimento com melhorias para adequação da capacidade e segurança da rodovia MS-436. O trecho contemplado abrange da entrada da BR-060 até o limite municipal entre Camapuã e Figueirão, somando 61,60 km de extensão e investimento total de R$ 131.866.652,70.

Os processos de homologação estão publicados na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial e fazem parte do plano de desenvolvimento do Governo de Mato Grosso do Sul, que segue investindo na melhoria da malha viária para impulsionar a economia e garantir mais qualidade de vida à população sul-mato-grossense.

Com as intervenções, será possível otimizar o fluxo logístico e promover maior integração entre os municípios, beneficiando diretamente moradores, produtores rurais e transportadores.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara de Carvalho, essas obras representam um avanço significativo para a infraestrutura do nosso Estado. “Vão proporcionar melhorias essenciais para o escoamento da produção e mais segurança para os motoristas. Nosso compromisso é com uma infraestrutura moderna e eficiente, garantindo que Mato Grosso do Sul continue crescendo de forma sustentável”, finalizou.

Luciana Bomfim, Comunicação Seilog/Agesul

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo