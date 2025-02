Fim de semana tem previsão de altas temperaturas e chuva de verão no Estado – hojems.com.br

Por MRNews



A previsão para este fim de semana em Mato Grosso do Sul é de elevação nas temperaturas, podendo chegar a 38°C, mas com possibilidade de chuva de verão e até tempestades em algumas regiões do Estado. No sábado (8) e domingo (9) o tempo pode ficar mais quente e seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), nesta sexta-feira (7) vai ter previsão de sol, com variação de nebulosidade. Devido a disponibilidade de umidade, aliado ao aquecimento diurno podem ocorrer chuvas típicas de verão.

Os maiores acumulados de chuva são esperados, principalmente, para as regiões central, oeste, norte e nordeste do Estado. Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Já o sábado (8) e domingo (9) vai ter aumento na temperatura, podendo inclusive ter baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%. Este cenário ocorre devido transporte de umidade, aliado ao aquecimento diurno, causando chuvas e até tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 30-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do Estado. Já nas regiões sudoeste e região pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 33-38°C. No bolsão e norte ficam entre 21°C e 35°C. Em Campo Grande varia entre 21°C e 33°C.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende