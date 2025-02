Festival de Natação da região norte acontece na Casa do Jovem

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida As finais da Série Ouro da Copa Joseense de Futebol, categorias sub-9 e sub-11, serão disputadas neste domingo (8), a partir das 8h30, no Poliesportivo João do Pulo, no Jardim Satélite, com entrada gratuita para o público. O torneio é promovido pela Prefeitura de […]