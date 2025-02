Exeter City x Nottingham Forest ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (11/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Exeter City x Nottingham Forest acontece hoje, HOJE (11) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Exer ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Exeter City x Nottingham Forest – Análise, Prognóstico e Escalações

Exeter City recebe o Nottingham Forest nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), no St James Park, pela quarta rodada da FA Cup. O time da League One tenta surpreender e avançar no torneio diante de um adversário da Premier League.

Momento das Equipes

Exeter City

O Exeter garantiu sua vaga nesta fase ao vencer o Oxford United por 3 a 1 na terceira rodada. O time chegou a sair atrás no placar, mas a grande atuação do meio-campista Demetri Mitchell, autor de dois gols, foi fundamental para a virada.

Apesar do bom desempenho na FA Cup, a equipe de Gary Caldwell não vive grande fase na League One. O Exeter ocupa a 18ª posição com 32 pontos, apenas seis a mais que a zona de rebaixamento. Além disso, perdeu cinco dos últimos seis jogos na liga, sendo derrotado por 4 a 1 pelo Stevenage em seu compromisso mais recente.

O desempenho dentro de casa também preocupa. Nos últimos nove jogos no St James Park, o time perdeu cinco e empatou dois, mostrando fragilidade diante de sua torcida.

Nottingham Forest

O Nottingham Forest chega embalado após eliminar o Luton Town na terceira fase da FA Cup com uma vitória por 2 a 0. A equipe comandada por Nuno Espírito Santo vem em grande fase na Premier League e está surpreendendo na temporada, ocupando a terceira posição com 47 pontos, três a mais que o Chelsea e seis a mais que o Manchester City.

No último jogo pelo Campeonato Inglês, o Forest atropelou o Brighton por 7 a 0, com Chris Wood marcando um hat-trick e Anthony Elanga contribuindo com três assistências. Esse resultado consolidou a boa fase do time, que venceu nove das últimas 11 partidas.

Apesar do bom momento, o histórico na FA Cup não é dos melhores. O Nottingham Forest só conseguiu passar da quarta rodada duas vezes nas últimas 10 temporadas. Além disso, na última vez que atuou fora de casa, foi goleado por 5 a 0 pelo Bournemouth.

Prováveis Escalações

Exeter City

Goleiro : Joe Whitworth

: Joe Whitworth Defesa : Jack Fitzwater, Alex Hartridge, Edward Francis

: Jack Fitzwater, Alex Hartridge, Edward Francis Meio-campo : McMillan, Ryan Woods, Jake Richards, Harper

: McMillan, Ryan Woods, Jake Richards, Harper Ataque: Demetri Mitchell, Watts, Magennis

Nottingham Forest

Goleiro : Carlos Miguel

: Carlos Miguel Defesa : Willy Boly, Harry Toffolo, Morato

: Willy Boly, Harry Toffolo, Morato Meio-campo : Da Silva Moreira, Yates, Sangaré, Moreno

: Da Silva Moreira, Yates, Sangaré, Moreno Ataque: Jota Silva, Ramon Sosa, Taiwo Awoniyi

Palpite e Prognóstico

Mesmo sem Chris Wood e Callum Hudson-Odoi, o Nottingham Forest tem uma equipe bem superior ao Exeter City. A defesa dos donos da casa tem sido um grande problema nas últimas semanas, e o ataque do Forest pode aproveitar essa fragilidade.

Palpite: Exeter City 0-2 Nottingham Forest – A equipe visitante deve dominar a posse de bola e garantir uma vitória sem grandes sustos.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+