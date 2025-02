Escolas estaduais de MS são premiadas em evento sobre educação alimentar e nutricional – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Duas escolas da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) foram premiadas na 5ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), evento que destacou a importância da alimentação saudável nas escolas brasileiras e visa contribuir na formação de uma geração mais consciente sobre suas escolhas alimentares.

A premiação reconheceu 20 instituições de ensino de diversas regiões do Brasil que se destacaram em ações voltadas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis entre os alunos. As escolas sul-mato-grossenses premiadas são a Escola Estadual Yvy Poty, de Caarapó, e a Escola Estadual Professor Alício Araújo, de Dourados.

Essas instituições implementaram projetos inovadores que não só educaram os estudantes sobre nutrição, mas também envolveram a comunidade escolar em práticas sustentáveis e saudáveis. As iniciativas incluíram hortas escolares, oficinas de culinária saudável e campanhas de conscientização sobre a importância de uma alimentação equilibrada.

A premiação teve como objetivo incentivar mais escolas a adotarem práticas de Educação Alimentar e Nutricional. A jornada também promoveu debates sobre políticas públicas relacionadas à alimentação nas escolas, buscando garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma alimentação adequada e saudável.

De acordo com a coordenadora da Coale (Coordenadoria de Alimentação Escolar), Adriana Rossato, essa iniciativa é um passo importante rumo à construção de um futuro onde a alimentação saudável seja uma prioridade nas escolas brasileiras, promovendo bem-estar e saúde para todos os estudantes.

Segundo Adriana, o PNAE é um programa que garante não só a segurança alimentar, por meio da oferta de alimentação escolar adequada, mas tem papel fundamental na construção de hábitos alimentares saudáveis, que não só impactam no desenvolvimento dos estudantes e nas condições de aprendizagem, como também em sua saúde e qualidade de vida ao longo dos anos.

“Nesse contexto, a escola aparece como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de melhoria das condições de saúde e do estado nutricional das crianças, sendo um setor estratégico para a concretização de iniciativas de promoção da saúde”, explicou a coordenadora.

Redução do limite de alimentos processados e ultra processados

Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2025, Brasília sediou o Encontro Nacional do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), promovido pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e teve como foco principal o debate sobre a construção da Política Brasileira de Alimentação Escolar.

O evento contou com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação, Camilo Santana e de outras autoridades da área da educação e da saúde, além de nutricionistas e educadores que compartilharam experiências e boas práticas. A participação ativa das escolas premiadas foi um exemplo inspirador para outras instituições que desejam implementar mudanças positivas em suas comunidades.

Uma das principais mudanças anunciadas durante o encontro foi a redução do limite de alimentos processados e ultra processados nas escolas públicas brasileiras. Em 2025, esse limite será reduzido para 15%, com uma nova queda para 10% prevista para 2026. Essa medida visa combater os problemas de obesidade infantil e garantir uma alimentação saudável para os estudantes.

Em Mato Grosso do Sul, as escolas já apresentam índices abaixo do máximo estipulado pelo Governo Federal, com apenas 8% de alimentos processados e 6% ultra processados na alimentação escolar. Para Adriana, Mato Grosso do Sul sai na frente, pois antes mesmo do anúncio da redução, as escolas da REE/MS já ofereciam uma alimentação com os percentuais bem abaixo do limite permitido pelo Governo Federal.

“A utilização de alimentos prioritariamente produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar rural, aliada a um cardápio que preconiza a ‘comida de verdade’, foram fundamentais para a conquista destes índices tão importantes no cenário atual. Essa realidade demonstra um comprometimento com a saúde dos alunos, antecipando-se às novas diretrizes que entrarão em vigor”, finaliza Adriana.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Foto de capa: Bruno Rezende

Interna: Arquivo/SED