Doncaster Rovers x Crystal Palace ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (10/02)

Prévia: Doncaster Rovers x Crystal Palace – Prognóstico, Notícias e Escalações

Doncaster Rovers e Crystal Palace se enfrentam nesta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 19h45 (horário de Londres), no Keepmoat Stadium, pela quarta fase da Copa da Inglaterra (FA Cup). Os anfitriões da League Two buscam surpreender os visitantes da Premier League, que chegam embalados por uma sequência positiva.

Contexto da Partida

O Crystal Palace chega à quarta fase da competição após uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Stockport County, enquanto o Doncaster Rovers conseguiu uma classificação heroica nos pênaltis contra o Hull City, após um empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Apesar da diferença de divisões entre os clubes, os donos da casa querem repetir o feito da fase anterior e eliminar mais um adversário de ligas superiores. Já o Crystal Palace busca evitar qualquer surpresa e manter sua boa fase na temporada.

Retrospecto e Desempenho Recente

Doncaster Rovers

Últimos jogos na FA Cup: V, V, V

V, V, V Últimos jogos em todas as competições: V, V, V, V, D

A equipe comandada por Grant McCann vive um bom momento na League Two, garantindo vitórias consecutivas antes de ser derrotada por 5 a 2 pelo Chesterfield na última quinta-feira. Agora, o Doncaster tenta se recuperar diante de um adversário muito mais qualificado.

Crystal Palace

Últimos jogos na FA Cup: V

V Últimos jogos em todas as competições: E, V, V, V, D, V

Os comandados de Oliver Glasner estão confiantes após uma vitória marcante por 2 a 0 sobre o Manchester United na Premier League. A equipe londrina vem demonstrando força como visitante, acumulando três vitórias consecutivas sem sofrer gols.

Notícias das Equipes

Doncaster Rovers

Os anfitriões não têm novas baixas por lesão, mas podem fazer alterações na equipe após a dura derrota para o Chesterfield. O experiente atacante Billy Sharp, que completou 39 anos recentemente, pode ser uma opção para o setor ofensivo, embora Joe Ironside deva continuar como titular.

Possível escalação do Doncaster Rovers:

Sharman-Lowe; Sterry, McGrath, Olowu, Maxwell; Bailey, Broadbent; Molyneux, Street, Ennis; Ironside.

Crystal Palace

O Crystal Palace pode ter a estreia de Ben Chilwell, recém-chegado por empréstimo do Chelsea, mas o lateral deve começar no banco. Eddie Nketiah é dúvida após sofrer uma torção no tornozelo, enquanto Nathaniel Clyne também pode ficar de fora. Além disso, Eberechi Eze (pé), Chadi Riad (joelho) e Cheick Doucouré (joelho) estão confirmados como desfalques.

Possível escalação do Crystal Palace:

Turner; Lacroix, Richards, Guehi; Kporha, Hughes, Devenny, Mitchell; Sarr, Esse; Mateta.

Prognóstico e Palpite

O Doncaster Rovers tentará explorar o fator casa, mas o Crystal Palace vive um grande momento e tem um elenco tecnicamente superior. Considerando a solidez defensiva dos visitantes e sua boa fase fora de casa, a tendência é uma vitória segura dos londrinos.

Palpite: Doncaster Rovers 0-2 Crystal Palace.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+