Desempenho das exportações em Sorocaba se mantém positivo em janeiro – Agência de Notícias

Sorocaba vem apresentando consecutivos indicadores positivos também referentes à balança comercial. Em janeiro de 2025, houve aumento de 3,95% nas exportações da cidade, em relação ao mês de janeiro de 2024. Foram US$ 161 milhões em janeiro, ante US$ 154,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Com o valor apresentado em janeiro, Sorocaba ocupa o 8º lugar entre as cidades do interior do estado de São Paulo que mais exportaram, ficando à frente de outros municípios paulistas de porte semelhante ou maior, como Campinas (US$ 81,9 milhões), Jundiaí (US$ 62,3 milhões), São Caetano do Sul (US$ 53,2 milhões), Santo André (US$ 35,9 milhões) e Ribeirão Preto (US$ 23,1 milhões).

“Fico muito feliz em saber que Sorocaba teve mais um destaque positivo, desta vez, nas exportações. Fico muito orgulhoso em saber que todo o trabalho do Poder Público Municipal em conjunto com as empresas do município nos trouxe excelentes frutos, como esse da balança comercial”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

Dentre os produtos mais exportados por Sorocaba, em janeiro de 2025, estão os automóveis de passageiros (37%); partes e acessórios dos veículos automóveis (12%); além de máquinas e aparelhos de colheita (5,4%). Os principais destinos das exportações foram: Argentina (48,6%), Estados Unidos (8%) e Paraguai (6%).

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) da Prefeitura de Sorocaba conta, ainda, com profissionais técnicos que apresentam todos os diferenciais do programa de incentivos fiscais e de desburocratização, que compreendem diversos apoios, como uma política diferenciada de assessoria integral, que é disponibilizada aos investidores, passando pelo pleno andamento de suas atividades empresariais até a pós-operação, com garantia de segurança jurídica e administrativa.

“Não medimos esforços em nossas atuações para mostrar o potencial que Sorocaba possui, quando unimos forças com os empresários e trabalhadores da cidade. Isso conquista os empreendedores que migram suas unidades de negócios para o município, o que, consequentemente, gera mais emprego e renda a todos”, conclui o secretário da Sede, Bruno Santana.