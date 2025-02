Cícero Lucena autoriza obras de ampliação e modernização do CMEI Maria das Graças, no Bairro das Indústrias

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria das Graças, no Bairro das Indústrias, possui uma estrutura antiga, que apresenta vazamentos de água e não atende mais a demanda crescente dos moradores por vagas para crianças dos seis meses aos 5 anos de idade. Nesta segunda-feira (10), o prefeito Cícero Lucena autorizou obras para ampliação de salas na unidade, modernização do prédio para oferecer um ensino com tecnologia e acessibilidade para crianças com alguma deficiência.

“Uma educação digna, competente, eficiente, moderna e com o olhar para o futuro. É isso que estamos fazendo hoje na Educação do Município de João Pessoa, em todos os níveis. Sempre procurando fazer cada vez mais e melhor, contando com a colaboração e a participação dos que trabalham na educação, que o fazem com amor ao próximo, que amam onde trabalham e como trabalham. Isso com certeza fortalece a nossa confiança que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito, durante solenidade para assinatura da ordem de serviço.

Com investimento de R$ 1,5 milhão e prazo de execução de 10 meses, a unidade vai entrar no padrão de qualidade e ensino que a Prefeitura de João Pessoa está colocando em toda Rede Municipal de Ensino, desde o acolhimento de berçário, educação infantil, fundamental I e II, totalizando 132 unidades entre já entregues, com ordens de serviço assinadas e com obras em andamento, segundo detalhou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

“Essa unidade terá ampliação também, já que aqui existe uma demanda, são duas salas a mais, terá um atendimento também especializado para crianças com deficiência, espaço Maker, onde nossos meninos vão ter um local para ficar, com material Lego, com atividade, além de muita tecnologia. Então, é sim um aparato igual para todas as unidades da Rede Municipal de Ensino.

A diretora do CMEI, Letícia Paixão, comemorou a medida da Prefeitura para ampliar a unidade e disse que as obras vão garantir a melhoria do ensino dos alunos, que vão passar a ter acesso à sala Google, espaço Maker e materiais Lego, dando oportunidade, também, para que mais crianças sejam atendidos na unidade de ensino.

“A gente sabe que é uma gestão que pensa no futuro das crianças, trazendo muitos recursos pedagógicos e tecnológicos. Agora, junto com essa reforma, a gente vai poder ofertar uma educação com ainda mais qualidade, atendendo mais crianças, porque o Bairro das Indústrias é muito populoso e o prefeito está tendo esse olhar”, afirmou a diretora.

Confira os principais serviços contemplados:

Modernização da fachada;

Ampliação de 2 salas de aulas;

Ampliação das salas de professores;

Instalações elétricas, Subestação 225 Kva;

Instalações hidrossanitárias;

Contemplação de Redário;

Contemplação de Solarium – total de 218,19 metros quadrados de área;

Instalações especiais – Combate a incêndio -SPDA;

Pré-instalações de climatização;

Contemplação de cabeamento estruturado;

Telhamento tipo: cerâmica capa-canal, telha ondulada de fibrocimento, telha TP40 translúcida em fibra de vidro ondulada;

Revestimento cerâmico em paredes para padronização da unidade;

Troca de esquadrias: portas, janelas, grades e portões;

Contemplação de caixa d’água;

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica;

Contemplação de escovódromo;

Implantação de forro;

Substituição de louças e metais;

Contemplação de piso granilite;

Execução de passeio – calçadas;

Pintura de toda unidade;

Piso em concreto;

Acessibilidade de acordo com a NBR 9050.