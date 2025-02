ASSISTIR Manchester City x Real Madrid AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Manchester City x Real Madrid jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

Manchester City x Real Madrid: Prévia da 1ª Partida dos Playoffs da Champions League

Na próxima terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, os gigantes do futebol europeu se enfrentarão em um duelo histórico pelo direito de avançar para as oitavas de final da Champions League 2024-25. Em uma partida válida pela primeira etapa dos playoffs eliminatórios, o Manchester City receberá o Real Madrid no Etihad Stadium, em um confronto que promete intensificar a disputa pelo título continental para as duas últimas equipes vencedoras da competição.

Após uma fase de grupos repleta de altos e baixos, o Manchester City – atual campeão europeu – vem de uma campanha marcada por dificuldades na Champions League. Apenas duas das suas primeiras sete partidas nesta temporada resultaram em vitórias, e, mesmo com uma recuperação tímida que os garantiu na zona de classificação, o time de Pep Guardiola ainda enfrenta a ameaça de uma eliminação precoce. Recentemente, após uma expressiva derrota por 5 a 1 para o Arsenal na Premier League, os Sky Blues conseguiram apenas um modesto triunfo por 2 a 1 na FA Cup contra o Leyton Orient. Apesar disso, a equipe manteve uma sequência de sete vitórias em seus últimos dez jogos e tem sido praticamente invicta em casa neste ano, conquistando vitórias importantes sobre Chelsea, Club Brugge, Salford City e West Ham United – sempre marcando pelo menos três gols em cada partida. Essa performance robusta no Etihad coloca o Manchester City na expectativa de conquistar, pela primeira vez desde 2023, uma sequência de cinco vitórias consecutivas em casa em todas as competições.

Do lado do Real Madrid, a trajetória nesta temporada tem sido um tanto instável, com três derrotas em suas primeiras cinco partidas na Champions League. Mesmo assim, sob o comando de Carlo Ancelotti, os espanhóis conseguiram se recuperar na fase final da liga, neutralizando adversários como Atalanta BC, Red Bull Salzburg e Brest para se aproximar do top oito – ainda que, para os titulares, essa recuperação represente um desempenho aquém do esperado para os campeões em exercício. No entanto, a recente vitória de 3 a 0 sobre o Brest reafirmou sua condição de favoritos, embora os resultados no Bernabéu, onde um gol polêmico de Julian Álvarez e um empate em 1 a 1 contra o Atlético Madrid tenham demonstrado vulnerabilidades, evidenciem que a defesa madrilenha ainda precisa de ajustes. Com a perspectiva de enfrentar o Manchester City pela quarta temporada consecutiva na Champions League, os espanhóis terão a chance de retribuir a memória de eliminarem os ingleses na decisão por pênaltis na edição passada.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

No Manchester City, o novo meio-campista Nico Gonzalez sofreu um incidente traumático em sua estreia na FA Cup, tendo sido retirado do jogo logo no primeiro tempo. Além dele, Oscar Bobb (lesão na perna), Nathan Ake (problema muscular), Jeremy Doku e Ederson (questões físicas não especificadas) estão na lista de dúvida, enquanto Rodri permanece afastado a longo prazo. Apesar desses desafios, a equipe ainda conta com jogadores em excelente forma, como Kevin De Bruyne, que busca marcar seu nono gol ou assist na Champions League – um recorde que pode consolidar ainda mais sua importância no esquema de Guardiola.

Para o Real Madrid, a situação defensiva complica-se com a ausência de Lucas Vázquez, que sofreu uma nova lesão muscular, e outros nomes importantes, como Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba, que ainda permanecem fora de combate. Além disso, jogadores como Jude Bellingham, Luka Modrić, Eduardo Camavinga, Endrick e Aurelien Tchouameni estão sujeitos a suspensão caso recebam cartões na partida, o que poderá impactar a escalação no segundo turno. Em caráter emergencial, Tchouameni deverá atuar como zagueiro central, acompanhado pelo jovem Raul Asencio, para reforçar a defesa madrilena.

Possíveis Escalações

Manchester City:

Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Camavinga, Modrić; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé.

Previsão e Prognóstico

Embora o desempenho recente do Manchester City tenha sido irregular fora de casa, seu histórico impecável no Etihad e a impressionante sequência ofensiva – com 13 partidas consecutivas com gols – indicam que os anfitriões podem impor seu ritmo ao jogo. Por sua vez, o Real Madrid, mesmo lidando com desafios defensivos e inconsistências, tem a experiência necessária para causar surpresas em partidas decisivas. A previsão é de um empate por 2 a 2 na primeira partida, deixando as rédeas do confronto abertas para o segundo encontro, em que a decisão final poderá ser tomada.

Fique atento às próximas atualizações e prepare-se para um duelo épico entre dois titãs do futebol europeu, onde cada lance pode fazer a diferença rumo à tão cobiçada vaga nas oitavas de final da Champions League!

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

