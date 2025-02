ASSISTIR AO VIVO Trabzonspor x Eyupspor Campeonato Turco, HOJE (10/02), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Prévia: Trabzonspor x Eyupspor – Prognóstico, Notícias das Equipes e Escalações

Por: ojornaldebatatais.com.br

Data: 10 de fevereiro de 2025

Horário: 14h (Brasília)

Local: Papara Park, Turquia

Competição: Super Lig – 23ª Rodada

A Eyupspor continua sendo uma das grandes surpresas da Super Lig 2024-25 e busca consolidar sua posição dentro do G4 ao visitar o Trabzonspor nesta segunda-feira. A equipe visitante acumula 39 pontos em 21 partidas, cinco a mais que o Goztepe, quinto colocado. Já o Trabzonspor tenta manter sua boa sequência em casa para subir na tabela.

Análise da Partida

A Eyupspor vem fazendo história em sua temporada de estreia na elite turca, brigando diretamente por uma vaga em competições europeias. Sob o comando de Arda Turan, o time manteve um excelente desempenho na primeira metade da temporada e seguiu forte em 2025, permanecendo invicto nos últimos cinco jogos do campeonato e vencendo os últimos quatro.

No entanto, a equipe ainda sente a ausência de Ahmed Kutucu, que deixou o clube rumo ao Galatasaray na última janela de transferências. Essa dificuldade ofensiva ficou evidente na vitória por 1 a 0 sobre o Sivasspor, quando o gol só saiu nos minutos finais contra um adversário que jogava com nove jogadores. Além disso, a Eyupspor teve sua invencibilidade de sete partidas quebrada ao ser eliminada pelo Konyaspor na Copa da Turquia, com uma derrota por 3 a 1.

Agora, o time estreia no Papara Park e tentará marcar o primeiro gol e conquistar a primeira vitória contra o Trabzonspor, após um empate sem gols no primeiro turno.

Por outro lado, o Trabzonspor tem sido extremamente sólido dentro de casa. A equipe venceu suas últimas quatro partidas como mandante e está invicta há seis jogos em seu estádio, com cinco vitórias nesse período. Além disso, tem o sétimo melhor desempenho como mandante na Super Lig e já marcou 26 gols jogando diante de sua torcida.

Desde a derrota no primeiro jogo de 2025 para o Samsunspor, a equipe comandada por Senol Gunes reagiu bem, com três vitórias consecutivas antes de empatar sem gols contra o Kayserispor na última rodada. No meio de semana, um novo empate, desta vez em 2 a 2 contra o Iskenderunspor, pela Copa da Turquia, mostrou que a equipe ainda tem alguns ajustes a fazer.

O Trabzonspor ocupa atualmente a 11ª posição na tabela, com 26 pontos, e conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento, garantindo mais tranquilidade para a sequência da temporada.

Forma Recente das Equipes

Trabzonspor – Super Lig: ❌✅✅✅➖

Trabzonspor – Todas as competições: ❌✅✅✅➖➖

Eyupspor – Super Lig: ➖✅✅✅✅

Eyupspor – Todas as competições: ✅✅✅✅✅❌

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Trabzonspor

O time terá ausências importantes para este duelo. Eren Elmali está suspenso por acúmulo de cartões, enquanto Batista Mendy cumpre suspensão após ser expulso contra o Sivasspor. Além disso, Arif Bosluk, Denis Dragus, Onuralp Cevikkan, Okay Yokuslu e Serdar Saatci seguem no departamento médico.

Provável escalação do Trabzonspor:

Cakir; Malheiro, Savic, Batagov, Bosluk; Tufan, Gunes, Lundstram; Zubkov, Banza, Sikan.

Eyupspor

Os visitantes também terão desfalques importantes. Caner Erkin está suspenso por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Fredrik Midtsjo e Taskin Ilter continuam fora devido a lesões. Além deles, Recep Niyaz, Sinan Gumus, Leo Dubois e Samu Saiz são baixas médicas. A boa notícia é o retorno de Berke Ozer e Luccas Claro, que cumpriram suspensão e devem começar como titulares.

Provável escalação do Eyupspor:

Ozer; Vezo, Yalcin, Claro, Melras; Akbaba, Stepanenko; Akbunar, Mor, Ampem; Thiam.

Prognóstico e Palpite

O Trabzonspor tem um histórico sólido em casa e deve usar essa vantagem para tentar superar a surpresa Eyupspor. Os visitantes, apesar da boa fase, sentiram a saída de Ahmed Kutucu e podem ter dificuldades ofensivas. Diante desse cenário, acreditamos que o Trabzonspor tem uma leve vantagem para vencer um jogo equilibrado.

Palpite: Trabzonspor 2-1 Eyupspor.