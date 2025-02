Vem aí, o projeto “Conexão Escola Família” que atenderá famílias em escolas municipais aos sábados – Agência de Notícias

Posted on

A Secretaria da Mulher, em parceria com o SENAC, está oferecendo curso profissionalizante gratuito de Camareira em Meios de Hospedagens para as mulheres de Guaratinguetá, no intuito de aumentar a empregabilidade do público feminino da cidade. As aulas terão início no dia 20 de março, sendo complementadas por aulas práticas em diversos hotéis da região, […]