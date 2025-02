Por MRNews



Áudio Comovente: Últimas Palavras do Piloto do Avião que Colidiu em Avenida de SP São Expostas

Um áudio que registrou os instantes finais do comandante do avião que caiu na Zona Oeste de São Paulo comoveu internautas e autoridades. Na manhã desta sexta-feira (7), no aeroporto Campo de Marte, um piloto que aguardava autorização para decolar ouviu uma comunicação que indicava um retorno imediato por parte do comandante da aeronave. Segundo o áudio, o piloto, que estava na fila, relatou ter observado o avião decolar antes de escutar a súbita solicitação de retorno – uma mensagem que não acompanhava a declaração de emergência. A torre de controle, por sua vez, tentou contato repetidas vezes, mas não obteve resposta, enquanto uma coluna de fumaça e a movimentação de helicópteros anunciavam o início do caos.

O acidente, que ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, deixou duas vítimas fatais: Márcio Louzada Carpena, advogado e proprietário da aeronave, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, ambos encontrados carbonizados, conforme confirmou o Corpo de Bombeiros. A aeronave, um King Air F90 – com capacidade para oito pessoas, mas que transportava apenas os dois ocupantes no momento da decolagem, teve como destino a cidade de Porto Alegre. Testemunhas relataram que o avião tentou realizar um pouso de emergência na avenida, mas não conseguiu evitar a colisão com um ônibus, o que resultou em uma explosão que gerou uma densa nuvem de fumaça visível de diversos pontos da cidade. As investigações, agora conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) por meio do SERIPA IV, seguem para esclarecer as causas do trágico acidente, que, segundo especialistas, poderia ter sido ainda mais devastador caso o sinal de trânsito estivesse aberto no momento da queda.

Mania de Você: Robson coloca a vida de Hugo em risco com plano cruel

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o público será surpreendido por uma reviravolta eletrizante envolvendo Hugo (Danilo Grangheia) e seu maior inimigo, Robson (Eriberto Leão). Movido pela obsessão e pelo desejo de vingança, o vilão traçará um plano sombrio para desestabilizar seu rival, levando-o ao limite da sanidade.

O plano ardiloso de Robson

Hugo, que já estará enfrentando problemas de saúde e desmaios no trabalho, se tornará alvo de uma armadilha psicológica meticulosamente elaborada por Robson. O vilão começará a espalhar a ideia de que o gerente do resort tem um aneurisma prestes a se romper, plantando essa informação de forma sutil, mas eficaz.

A estratégia de Robson envolverá manipulação e até mesmo a participação de terceiros, garantindo que Hugo fique cada vez mais angustiado. A tensão aumentará à medida que o gerente do resort começar a acreditar que sua vida está realmente em perigo, o que o levará a tomar decisões impulsivas.

Hugo corre risco de vida?

O jogo psicológico de Robson será tão intenso que Hugo entrará em um estado de paranoia, sentindo-se encurralado e sem saída. Enquanto o vilão executa seu plano com precisão, o protagonista começará a apresentar sintomas que reforçam a crença de que seu fim está próximo.

O desespero de Hugo crescerá a cada novo passo dessa trama maquiavélica, e a grande dúvida será: Robson será capaz de levar seu plano até as últimas consequências? O público pode esperar momentos de alta tensão e uma reviravolta inesperada, que pode colocar em risco a vida do gerente do resort.

Mais emoções em Mania de Você

A novela Mania de Você segue conquistando os telespectadores com sua trama repleta de suspense e grandes embates entre os personagens. Fique ligado nos próximos capítulos para descobrir até onde Robson será capaz de ir para eliminar Hugo de uma vez por todas!

Ary Fontoura é internado aos 92 anos e fãs se preocupam com estado de saúde. Edema

O renomado ator Ary Fontoura, de 92 anos, foi internado nesta sexta-feira (07/02) em um hospital no Rio de Janeiro para tratar um edema nas cordas vocais, causado por refluxo. O problema, que surgiu de forma inesperada, preocupou seus admiradores, mas o próprio artista fez questão de tranquilizar a todos por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Internação e diagnóstico

Segundo Ary Fontoura, o edema nas pregas vocais foi resultado de um acúmulo de líquido, o que pode causar sintomas como rouquidão e dificuldade para respirar. Essa condição exige tratamento médico especializado para evitar complicações mais graves, especialmente em pessoas da terceira idade.

Apesar do susto, o ator afirmou que já está em processo de recuperação, relatando uma melhora de aproximadamente 75%. Ele também aproveitou o período de internação para realizar um check-up geral, reforçando a importância dos cuidados com a saúde.

Sempre ativo e querido pelo público

Mesmo com a internação, Ary Fontoura manteve seu bom humor e otimismo, características que sempre marcaram sua trajetória. O veterano é muito ativo nas redes sociais, onde costuma compartilhar vídeos divertidos e momentos do dia a dia, conquistando milhões de seguidores.

Com uma carreira brilhante no teatro, cinema e televisão, o ator é um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira, acumulando décadas de trabalhos icônicos na TV Globo. Seu carisma e talento continuam a cativar o público de todas as gerações.

Prevenção e cuidados com o refluxo

O caso de Ary Fontoura chama atenção para os cuidados com o refluxo gastroesofágico, condição que pode afetar a voz e causar desconforto respiratório. Médicos recomendam mudanças na alimentação, evitar refeições pesadas antes de dormir e, em alguns casos, tratamentos específicos para evitar complicações como o edema nas cordas vocais.

Previsão de alta e recuperação

O ator não informou uma data exata para sua alta hospitalar, mas garantiu que está sendo bem cuidado e que em breve retornará à rotina. Seus fãs e amigos seguem enviando mensagens de apoio, desejando sua recuperação total o quanto antes.

Ary Fontoura segue demonstrando sua força e vitalidade, provando que, mesmo aos 92 anos, mantém seu espírito jovem e sua paixão pela vida e pela arte.

Ela fez isso mesmo? Imagem mostra atitude de Sandy com dona Vilma no BBB25

Nesta quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025, um dos momentos mais comentados da casa do Big Brother Brasil 25 aconteceu durante o tradicional Show de Quarta, realizado no período da noite (aproximadamente às 21h, horário de Brasília). Em uma atmosfera de festa e emoção, a presença de grandes nomes da música sertaneja – Chitãozinho & Xororó, acompanhados da dupla Sandy & Júnior – transformou o ambiente em um verdadeiro espetáculo.

A noite que animou a casa

Logo no início da programação, Júnior fez sua entrada triunfal, arrancando aplausos e euforia dos confinados. Pouco depois, Chitãozinho & Xororó surgiram e, como sempre, foram recebidos com muita empolgação e gritos de admiração, reafirmando seu status de ícones da música brasileira. A celebração já estava a todo vapor quando chegou o momento aguardado pela maioria: a entrada de Sandy.

Conhecida por seu carisma e simpatia, Sandy encantou a todos ao entrar na casa, sendo imediatamente “tietada” – ou seja, alvo de brincadeiras e críticas bem-humoradas – pelos próprios confinados. Mas o que realmente surpreendeu nesta noite foi a atitude de carinho e empatia demonstrada por Sandy em relação a uma das participantes mais controversas: dona Vilma.

O gesto que marcou a noite

Dona Vilma, figura bastante comentada nas redes sociais, já vinha sendo alvo de críticas e polêmicas dentro da casa, especialmente pelos comentários ácidos dirigidos a ela e ao seu filho, Diogo. Em meio a tanta tensão e rivalidade, Sandy surpreendeu a todos ao se aproximar de dona Vilma e oferecer um abraço caloroso. Esse gesto, espontâneo e sincero, contrastou fortemente com o clima de discórdia e ajudou a suavizar as relações entre os confinados, ao menos por alguns instantes.

Segundo fontes próximas ao programa, o abraço de Sandy com dona Vilma foi um dos poucos momentos de afeto genuíno que a audiência pôde presenciar naquela noite. Muitos internautas foram às redes sociais para expressar a surpresa e a aprovação diante da atitude da cantora, destacando que, em meio a tantas disputas e jogos de poder, gestos de humanidade como aquele fazem toda a diferença.

Repercussão nas redes sociais

O episódio rapidamente viralizou nas redes, e os fãs do BBB25 não tardaram a comentar a cena. Comentários como “Que abraço, Sandy! Isso sim é mostrar caráter!” e “Dona Vilma merece esse carinho, a gente precisa ver mais amor na casa” encheram os perfis dos participantes e do programa, contribuindo para uma onda de positividade que contrastou com o ambiente normalmente carregado de intrigas e estratégias.

Conclusão

O Show de Quarta desta semana ficou marcado não apenas pelas apresentações musicais memoráveis, mas também pelo impacto emocional gerado pelo gesto de Sandy com dona Vilma. Num universo onde a disputa por posições e alianças costuma dominar os holofotes, esse momento de afeto destacou a importância dos laços humanos e da empatia, mesmo em situações de extrema competição.

Enquanto os próximos desafios do BBB25 prometem continuar repletos de surpresas e reviravoltas, os telespectadores já guardam na memória a imagem de Sandy, com seu abraço sincero, que trouxe um sopro de humanidade e solidariedade para a casa mais vigiada do Brasil.

Mania de Você: Luma descobre a verdade sobre Regina e a abandona em sanatório decadente

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, exibida no horário nobre da Globo, Luma (Agatha Moreira) finalmente encontrará sua tia Regina (Gisele Fróes), a única parente de sangue que restou de sua família. No entanto, a patricinha demonstrará mais interesse na herança da mãe do que no estado da tia, que passou anos internada em uma instituição psiquiátrica precária.

Luma descobre a internação de Regina

A revelação acontecerá por meio de Mavi (Chay Suede), que investigará o paradeiro da mulher e descobrirá que Regina nunca faleceu, como se imaginava. O hacker perceberá que não há registro de óbito e confirmará que a tia da protagonista está internada há décadas em um hospital psiquiátrico modesto.

“É um hospital bem humilde, pelo visto… Sua tia Regina foi de socialite rica a maluca miserável”, dirá Mavi.

Determinada a recuperar as obras de arte valiosas que pertenciam à sua mãe, Luma viajará até a clínica psiquiátrica para confrontar Regina e descobrir o paradeiro dos quadros.

Regina surta ao ver Luma e a acusa de conspiração

Ao chegar ao hospital, Luma será recebida com hostilidade por Regina, que, em meio a delírios, associará a presença da sobrinha a uma conspiração de Molina (Rodrigo Lombardi) – o vilão da trama, que teria sido o responsável por sua internação injusta.

“A filha do Molina… Sai daqui, demônio… Foi ele que te mandou aqui… Sai daqui, coisa ruim!”, gritará Regina, completamente fora de si.

A ex-socialite acusará o empresário de roubar sua fortuna, manipulá-la para parecer louca e assassinar sua irmã. No meio de seu surto, Regina ainda dará uma pista valiosa para Luma: ela deve procurar a irmã Sônia (Jussara Freire), que pode revelar informações sobre os quadros roubados.

Luma ignora a tia e segue atrás da herança

Mesmo abalada pelo encontro, Luma não demonstrará compaixão pela condição de Regina e seguirá a pista deixada pela tia. Nos capítulos seguintes, a protagonista encontrará a freira e descobrirá que as obras de arte foram vendidas em uma galeria de São Paulo.

Após conseguir essa informação, a chef de cozinha esquecerá completamente da tia, não mencionando mais seu estado de saúde nem cogitando transferi-la para uma clínica com melhores condições. Caso o autor João Emanuel Carneiro não altere a trama, Regina será simplesmente esquecida na história, reforçando uma das falhas do roteiro.

A cena marcará um momento de grande frieza de Luma, mostrando que sua busca por justiça pode estar se transformando em uma obsessão perigosa.