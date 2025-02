Sine-JP oferta mais de 550 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

09/02/2025 |

19:00 |

91

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) vai ofertar 552 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (10). As funções de atendente de telemarketing, pedreiro e servente de obras são as que mais se destacam nesta semana. Os interessados em conseguir uma vaga no mercado de trabalho devem se dirigir até a sede do Sine-JP, na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

São 100 vagas sendo ofertadas para telemarketing e não é exigida experiência. Apenas a conclusão do ensino médio e conhecimentos básicos em informática. Para pedreiro, são 75 vagas. Já para servente de obras, 73. Nestes casos, é exigido experiência na função.

Há, ainda, vagas para atendente de lanchonete (30), auxiliar de linha de produção (30), vendedor pracista (23), manobrista (16), motofretista (13), atendente de farmácia (10), operador de caixa (10), entre outras.

Serviço – As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/). Mais informações pelo telefone (83) 9 8654-8978.